Russia India Rail Link: रूस का भारत के लिए मास्टरप्लान! भारत तक बिछेगी रेल लाइन, पाकिस्तान बना सबसे बड़ी चुनौती

Russia India Railway Corridor: वैश्विक व्यापार मार्गों पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने रूस को भारत तक पहुंचने के लिए नई जमीनी राह तलाशने पर मजबूर कर दिया है। मॉस्को अब ऐसे रेल कॉरिडोर की संभावना पर विचार कर रहा है, जो समुद्री chokepoints पर निर्भरता घटा सके और रूस को सीधे हिंद महासागर क्षेत्र से जोड़ सके। लेकिन इस महत्वाकांक्षी विचार के सामने केवल अरबों डॉलर की लागत या कठिन भूगोल ही चुनौती नहीं है। भारत तक पहुंचने के लिए प्रस्तावित रास्ते को पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ सकता है।