डोनाल्ड ट्रंप का नया VISA प्लान, विदेशी पत्रकारों को लेकर नियम सख्त, भारतीयों पर पड़ेगा असर?

‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी’ ने विदेशी पत्रकारों और दूसरे वीजा होल्डर्स के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं। इनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। नए नियमों के तहत I, F और J वीजा धारकों के अमेरिका में रहने की अवधि तय की जा सकती है। I वीजा विदेशी पत्रकारों के लिए होता है। F वीजा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। वहीं J वीजा एक्सचेंज विजिटर्स के लिए होता है। यह नियम फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होने के 60 दिन बाद लागू हो सकता है। हालांकि, अमेरिकी सरकार इसकी समीक्षा कर सकती है।