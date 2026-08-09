यमन के अल-मखा पोर्ट पर हूती विद्रोहियों का अटैक, मिसाइल-ड्रोन हमले के बाद गोदामों में लगी आग

लाल सागर और यमन के पश्चिमी तट पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। अल-मखा बंदरगाह पर यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में गश्त कर रहे भारतीय कार्गो जहाज MSV फैज नूर ओलिय को विस्फोटक से लदी नाव से निशाना बनाने के कुछ ही समय बाद हुआ है। हमले के बाद भारतीय जहाज डूब गया, हालांकि चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारतीय जहाज पर हमले और हाल ही में एक प्रमुख बंदरगाह को निशाना बनाए जाने के बाद लाल सागर के व्यावसायिक मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात और सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट गहरा गया है।