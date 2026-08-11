डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान – ‘होर्मुज स्ट्रेट पर 100% हमारा कंट्रोल’

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, "अभी होर्मुज़ स्ट्रेट पर सिर्फ अमेरिका की नेवी का कंट्रोल है। हमने एक ऐसी नाकेबंदी की है जिसे कोई भेद नहीं सकता। यह एक स्टील की दीवार की तरह है और हम सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने देते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। जिन लोगों को हम चाहते हैं वो अंदर आते हैं और बाहर भी जाते हैं। तो असल में यह जलमार्ग अभी भी खुला हुआ है। हम किसी को भी ईरान नहीं जाने देते। उन्हें ईरान जाने के लिए इस जलमार्ग में घुसने की इजाज़त नहीं है, लेकिन दूसरे देशों के लिए यह खुला है। हां, इसका मामला थोड़ा पेचीदा है क्योंकि कभी-कभी ईरानी सेना होर्मुज स्ट्रेट में माइन गिरा देते हैं लेकिन हमारी नेवी उन माइन्स को ढूंढ निकालती है। हमने पूरे होर्मुज स्ट्रेट से माइन्स निकालने का काम किया है। होर्मुज स्ट्रेट पर हमारा 100% कंट्रोल है।"