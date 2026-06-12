‘जब तक इजराइल का PM हूं तब तक ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दूंगा’, बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा ऐलान

उधर, ट्रंप ने इस समझौते के बाद इजराइल, कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत के नेताओं से बात की है। कई देशों ने भी इस समझौते का समर्थन किया है। ट्रंप का कहना है कि सैन्य दबाव के बाद ही इरान डील के लिए तैयार हुआ।