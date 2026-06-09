9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप ने दी बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी – ‘सावधान रहो, नहीं तो बहुत जल्द अकेले रह जाओंगे’

Trump Warns Netanyahu: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jun 09, 2026

Donald Trump warns Benjamin Netanyahu

डोनाल्ड ट्रंप ने दी बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी (Photo - AI Generated)

इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) ने सोमवार को एक-दूसरे पर हमले किए, जिससे युद्ध का खतरा बढ़ गया। ईरान ने अप्रैल में हुए सीज़फायर के बाद इज़रायल पर पहला हमला किया, जो लेबनान की राजधानी बेरुत पर इज़रायली हमले का जवाब देने के लिए किया गया था। इसके जवाब में इज़रायल ने भी ईरान पर हमले किए और फिर ईरान ने एक बार और इज़रायल पर हमले किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दोनों देशों से तुरंत ही एक-दूसरे पर हमले रोकने की डिमांड कर दी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो नेतन्याहू को चेतावनी भी दे दी।

"सावधान रहो, नहीं तो…"

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर इज़रायली पीएम नेतन्याहू को फोन लगाया। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा, "सावधान रहो, नहीं तो बहुत जल्द अकेले रह जाओंगे।" ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर नेतन्याहू ने उनकी बात नहीं मानी तो ईरान के खिलाफ इज़रायल अकेला पड़ जाएगा और अमेरिका की तरफ से उसकी कोई मदद नहीं की जाएगी।

दोनों देशों ने रोके एक-दूसरे पर हमले

ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ईरान और इज़रायल ने एक-दूसरे पर हमले रोकने का फैसला लिया है। हालांकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इज़रायल ने ईरान या लेबनान पर फिर हमले किए, तो ईरान की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा।

ईरान पर हमले की नेतन्याहू ने बताई वजह

इसी बीच नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की वजह बता दी है। नेतन्याहू ने कहा कि इज़रायल ने ईरान पर इस वजह से हमले किए जिससे इज़रायल पर परमाणु हमले को रोका जाए। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा और इसी दृढ़ संकल्प के साथ इज़रायल की तरफ से हिज़बुल्लाह के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि हिज़बुल्लाह ने 1,50,000 रॉकेट्स और मिसाइलों से इज़रायली शहरों को नष्ट करने की योजना बनाई थी।

ईरान डील में कोई परेशानी नहीं चाहते ट्रंप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही डील हो सकती है। ऐसे में वह नहीं चाहते कि इज़रायल के हमलों की वजह से उनकी डील में कोई परेशानी न आए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

09 Jun 2026 07:17 am

Published on:

09 Jun 2026 06:58 am

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप ने दी बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी – ‘सावधान रहो, नहीं तो बहुत जल्द अकेले रह जाओंगे’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

क्यूबा के तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप, अमेरिका के फ्लोरिडा और मेक्सिको तक महसूस हुए झटके

6.1 Magnitude Earthquake in cuba
विदेश

प्रोपेगैंडा पर प्रहार: सिंगापुर ने हटवाईं 14 भड़काऊ पोस्ट, भारतीय समुदाय को बनाया गया था निशाना

Singapore removes 14 hate posts targeting Indians.
विदेश

विज्ञान और इंसानी जज्बे का कमाल: बच गई पृथ्वी की सबसे दुर्लभ पेड़ की प्रजाति

Researchers collect seeds from the last Dendroseris neriifolia tree in Chile.
विदेश

H-1B Visa: भारतीय IT पेशेवरों को राहत, शुल्क बढ़ाने की डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर कोर्ट की रोक

H-1B visa court ruling, Donald Trump fee blocked, Indian IT relief.
विदेश

पीओके में क्यों भड़की हिंसा? झड़पों में चार पुलिसकर्मियों समेत 11 लोगों की हुई मौत

PoK clashes protest violence police casualties
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.