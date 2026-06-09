डोनाल्ड ट्रंप ने दी बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी – ‘सावधान रहो, नहीं तो बहुत जल्द अकेले रह जाओंगे’

इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) ने सोमवार को एक-दूसरे पर हमले किए, जिससे युद्ध का खतरा बढ़ गया। ईरान ने अप्रैल में हुए सीज़फायर के बाद इज़रायल पर पहला हमला किया, जो लेबनान की राजधानी बेरुत पर इज़रायली हमले का जवाब देने के लिए किया गया था। इसके जवाब में इज़रायल ने भी ईरान पर हमले किए और फिर ईरान ने एक बार और इज़रायल पर हमले किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दोनों देशों से तुरंत ही एक-दूसरे पर हमले रोकने की डिमांड कर दी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो नेतन्याहू को चेतावनी भी दे दी।