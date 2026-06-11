US Iran War: आज रात करेंगे जोरदार हमला- डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, ईरान बोला- अमेरिका होगा अंजाम का जिम्मेदार

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने पहले भी खार्ग द्वीप पर जमीनी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार किया था लेकिन 8 अप्रैल को हुए युद्धविराम के बाद ऐसी कोई योजना लागू नहीं हो सकी। अमेरिकी अधिकारियों ने पहले चेतावनी दी थी कि जमीनी अभियान की स्थिति में अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि यह इलाका ईरानी मिसाइल प्रणालियों की जद में आता है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि ईरान ने संभावित घेराबंदी को रोकने के लिए द्वीप के आसपास सुरक्षा इंतजाम और मजबूत किए थे।