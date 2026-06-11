Iran-US War: ईरान ने जॉर्डन में एयरबेस पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, अमेरिकी फाइटर जेट्स को बनाया निशाना

आईआरजीसी ने जॉर्डन के मुवफ्फाक साल्टी एयरबेस (Muwaffaq Salti Air Base) को निशाना बनाया है। इस एयरबेस को अल-अज़राक एयरबेस (Al-Azraq Air Base) के नाम से भी जाना जाता है और मिडिल ईस्ट में यह अमेरिका का मुख्य सैन्य ठिकाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईआरजीसी ने अमेरिकी फाइटर जेट्स को निशाना बनाया है। हालांकि इस हमले से कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। फरवरी में आई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि जॉर्डन के इस एयरबेस पर 60 से ज़्यादा अमेरिकी विमान तैनात थे, जिनमें 30 F-35 स्टील्थ फ़ाइटर जेट्स और 36 F-15 फ़ाइटर जेट्स शामिल थे।