Donald Trump: ईरान पर बमबारी, तेल टर्मिनल जलता हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की खतरनाक तस्वीरें

एक तस्वीर में ट्रंप खुद बहुत बड़े आकार में खड़े दिख रहे हैं। उनके पीछे अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं और ईरान पर भारी बमबारी हो रही है। नीचे समुद्र में अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। इस तस्वीर का नाम है गार्डियंस ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी तस्वीर स्ट्राइक ऑन खार्ग में ईरान के मुख्य तेल टर्मिनल पर हवाई हमला दिखाया गया है। चारों तरफ आग और धुआं फैला हुआ है। एक और तस्वीर में ट्रंप और अमेरिकी सैनिक ईरानी जहाज पर खड़े हैं। ईरानी लोग समुद्र में कूद रहे हैं। कैप्शन है - It's Our Oil Tanker Now!, एक तस्वीर में ईरानी तेल जहाज का पिछला हिस्सा पूरी तरह उड़ गया है और काला धुआं निकल रहा है। ट्रंप खुद एक युद्धपोत को चला रहे हैं और सैनिकों को आदेश दे रहे हैं। एक तस्वीर में उन्होंने "FAFO" लिखा हैट पहना हुआ है।