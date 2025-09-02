पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात को ट्रंप के सहयोगी ने बताया शर्मनाक, कहा- रूस नहीं हमारे साथ रहे भारत

ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर ने कहा, मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि मोदी शी जिनपिंग और पुतिन के साथ दोस्ती कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वह क्या सोच रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए, न कि रूस के साथ। पीएम मोदी के चीन दौरे के एक दिन बाद नवारो का यह बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने चीन के दौरे के दौरान शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और तीनों की मुलाकात ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। विश्व स्तर पर इसे एक नई साझेदारी की शुरुआत के रूप में देखा गया था। इस बैठक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिनमें यह तीनों विश्व नेता आपस में बातचीत करते नजर आ रहे थे।