विदेश

फिर से न्यूक्लियर बनाने में जुटा ईरान, ट्रंप बोले- इस बार अंजाम और बुरा होगा, जवाब मिला- अगर हमला करने का सोचा तो…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान अलग जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बना रहा है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कहा कि ईरान गलत काम कर रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 30, 2025

Iran US nuclear negotiations sanctions

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

ईरान फिर से परमाणु बनाने में जुट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्हें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान इस साल की शुरुआत में अमेरिकी हमलों में टारगेट की गई जगहों से अलग जगहों पर अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है।

हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि इस बात की फिलहाल पुष्टि नहीं की जा सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होकर अपने मार-ए-लागो क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान अभी गलत काम कर रहा है।

मैनें ईरान को एक ऑप्शन दिया था- ट्रंप

उन्होंने आगे कहा कि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा है, तो वे इसके नतीजे जानते हैं। नतीजे गंभीर होंगे, शायद इस बार अंजाम पिछली बार से भी ज्यादा बुरा होगा। ईरान को पिछली बार डील कर लेनी चाहिए थी, मैंने उन्हें एक ऑप्शन दिया था।

इस धमकी पर ईरान ने भी करारा जवाब दिया है। ईरान सरकार की ओर से ट्रंप को कोई भी कदम उसके खिलाफ सोच-समझकर उठाने की सलाह दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि देश के खिलाफ कोई भी हमला होने पर तुरंत कड़ा जवाब दिया जाएगा।

ईरान ने क्या कहा?

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के टॉप पॉलिटिकल एडवाइजर अली शामखानी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि देश की सैन्य ताकत पर बातचीत के जरिए चर्चा या उसे सीमित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि तेहरान की 'मिसाइल क्षमता और रक्षा को रोका नहीं जा सकता या उसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुश्मनी वाला काम होता है, तो प्रतिक्रिया हमलावरों की कल्पना से परे होगी।

ट्रंप बोले- अब हमारे पास कोई और चारा नहीं

बता दें कि ट्रंप ने सोमवार को यह भी कहा था कि वह ऐसी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जिनमें कहा गया है कि ईरान हथियारों का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बना रहा है, लेकिन उन जगहों पर नहीं जहां पहले अमेरिकी सेना ने हमला किया था।

उन्होंने आगे कहा- अगर वे ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे पास उस निर्माण को बहुत जल्दी खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हम जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में की थी बमबारी

इस साल की शुरुआत में, अमेरिका ने ईरान में तीन परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी, जिसे ट्रंप ने बार-बार एक बड़ी सफलता बताया है। इसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 'खत्म' कर दिया।

उधर, नेतन्याहू ने हाल ही में चेतावनी दी है कि ईरान फिर से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों का विस्तार कर रहा है और ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान कड़ी कार्रवाई के लिए दबाव डालने की उम्मीद है।

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

30 Dec 2025 08:16 am

Hindi News / World / फिर से न्यूक्लियर बनाने में जुटा ईरान, ट्रंप बोले- इस बार अंजाम और बुरा होगा, जवाब मिला- अगर हमला करने का सोचा तो…

