फिर से न्यूक्लियर बनाने में जुटा ईरान, ट्रंप बोले- इस बार अंजाम और बुरा होगा, जवाब मिला- अगर हमला करने का सोचा तो…

ईरान फिर से परमाणु बनाने में जुट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्हें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान इस साल की शुरुआत में अमेरिकी हमलों में टारगेट की गई जगहों से अलग जगहों पर अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है।