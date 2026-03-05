ईरान के सैन्य मुख्यालय पर इज़रायल का ताबड़तोड़ हमला, मचा हाहाकार

मिडिल ईस्ट (Middle East) में इस समय अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) ने ईरान (Iran) के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, जिससे तबाही मची हुई है। अमेरिकी और इज़रायली हमलों की वजह से ईरान में जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है। 6 दिन से चल रहे इस युद्ध के चलते ईरान में करीब 1,145 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) समेत कई ईरानी मंत्री, सैन्य कमांडर, सरकारी अधिकारी और सामान्य जनता शामिल है। ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे इज़रायल में भी करीब एक दर्जन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और साथ ही 6 अमेरिकी सैनिक भी ईरानी हमलों में मारे गए हैं। इज़रायल के अलावा ईरान मिडिल ईस्ट में अन्य देशों जैसे बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में भी मिसाइलों से हमले कर रहा है। हालांकि इज़रायल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से ईरान में हाहाकार मचा हुआ है।