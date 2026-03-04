Iran-US Israel War : और तेज हुई जंग,आसमान में मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश,जमीन पर हाहाकार मचा

Gulf Countries: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट (Iran Israel War Update) को अपनी भयानक चपेट में ले चुकी है। ईरानी, अमेरिकी और इजरायली समाचार एजेंसियों के साथ-साथ यूएई के टीवी चैनलों से मिल रही पल-पल की अपडेट्स के मुताबिक, युद्ध का दायरा अब खाड़ी देशों (Gulf Countries) तक फैल गया है। आसमान में मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश हो रही है और जमीन पर हाहाकार मचा हुआ है। ईरान के आक्रामक रुख को देखते हुए पड़ोसी अरब देशों ने भी अपनी सुरक्षा चाक-चौबंद कर ली है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के डिफेंस सिस्टम ने अपनी तरफ आ रही ईरान की तीन मिसाइलों (UAE Intercepts Missiles) को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा यूएई की वायुसेना ने एक ईरानी फाइटर जेट को भी मार गिराने में सफलता हासिल की है। उधर कतर की सीमा में घुसे ईरान के 10 घातक ड्रोन्स और 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को कतर की सेना ने हवा में ही तबाह कर दिया है।