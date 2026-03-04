ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया बयान, जानें क्या कहा

एतिहाद रेल ने सऊदी अरब में सीमेंट जुटाने के लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए खास इंतज़ाम किया। कंपनी ने बताया कि देश की इमरजेंसी तैयारियों के तहत उसने अबू धाबी इमरजेंसी, क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया। इस अभियान के तहत तीन विशेष यात्री ट्रेनें चलाई गईं, जो अल धाफरा क्षेत्र के घुवेइफत स्टेशन से अबू धाबी शहर के अल फाया स्टेशन तक गईं। इन इलाकों के रास्ते सऊदी अरब से लोगों को जुटा वापस लाया गया।