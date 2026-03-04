मोदी के जाने के बाद मिला ईरान पर हमला करने का मौका! इजरायली राजदूत ने बताई पूरी कहानी

अजार ने कहा कि इजरायली दशकों से ईरान से खतरे का सामना कर रहा है। इसी वजह से उसने ईरानी शासन, उसकी सैन्य क्षमताओं और फैसला लेने वाले तंत्र को समझने के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि हमने अरबों डॉलर निवेश किए ताकि यह पता लगाया जा सके कि ईरान क्या योजना बना रहा है, कौन फैसला ले रहा है और उनकी सैन्य क्षमताएं कहां तक ​​हैं।