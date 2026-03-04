क्या यूएई अब करेगा ईरान पर बड़ा पलटवार? ‘रेड लाइन’ पार होते ही खाड़ी में मचा हड़कंप

UAE पर ईरान ने दागी मिसाइल
Iran missile strikes: अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इस टकराव की जद में अब संयुक्त अरब अमीरात समेत कई खाड़ी देश आ गए हैं। दरअसल, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर, बहरीन, ओमान और सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को घेरा बनाया।
इस बीच दुबई और अबू धाबी में भी धमाकों की खबरें सामने आईं। ताजा घटनाओं में दुबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमले की सूचना है। मिसाइल हमलों के खतरे के बीच कई उड़ानें रद्द और देरी कर दी गई हैं।
Axios की एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात पर अब तक 800 से अधिक मिसाइल हमले हुए हैं और ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है।
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ईरान के खिलाफ रक्षात्मक उपायों पर विचार कर रहा है।
हालांकि यूएई की अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री रीम बिंत इब्राहिम अल हाशिमी ने स्पष्ट किया है कि UAE की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत देश को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है।
दरअसल, खाड़ी देशों पर ईरान के मिसाइल हमले जारी हैं। मंगलवार रात दोहा, दुबई और अबू धाबी में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। स्वदेशी तस्वीरों में 2 मार्च को दुबई में ईरानी मिसाइल हमले के बाद शिलालेख के गुबार दिखाई दिए।
मध्य-पूर्व में छिड़े इस व्यापक सैन्य संघर्ष के बीच दुबई और अबू धाबी के कुछ प्रमुख टुकड़ों को नुकसान पहुंचने की खबर है।
खाड़ी के अरब देश ईरान के हमलों को लेकर आक्रोशित हैं, और इस बीच संयुक्त अरब अमीरात की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई की अटकलें लगाई जा रही हैं। UAE ने हाल ही में ईरान को होश में आने और उन देशों पर हमला करना बंद करने के लिए कहा है जो अमेरिका-इजरायल के हमले में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।
वहीं कतर ने भी ईरान पर सभी रेड लाइन पार करने का आरोप लगाया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि ऐसे हमले अनुत्तरित नहीं रहेंगे और न ही रह सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग
Iran Israel Conflict Latest Updates