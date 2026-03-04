क्या यूएई अब करेगा ईरान पर बड़ा पलटवार? ‘रेड लाइन’ पार होते ही खाड़ी में मचा हड़कंप

Iran missile strikes: अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इस टकराव की जद में अब संयुक्त अरब अमीरात समेत कई खाड़ी देश आ गए हैं। दरअसल, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर, बहरीन, ओमान और सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को घेरा बनाया।