ख़ामेनेई के जनाज़े से पहले इज़रायल ने दी धमकी, कहा- नए सुप्रीम लीडर को भी…

इज़रायली मीडिया रिपोर्टों का दावा है कि ईरान की 'असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स' (वह शक्तिशाली धार्मिक संस्था जो सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है) जल्द ही मुज्तबा ख़ामेनेई के नाम पर आधिकारिक मुहर लगा सकती है। हालांकि, ईरान के सरकारी मीडिया ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इससे पहले मंगलवार को इज़रायली सेना ने पवित्र शहर 'क़ोम' में इसी असेंबली के एक ठिकाने पर हवाई हमला किया था। इज़रायली सूत्रों का दावा था कि वहां नए नेता को चुनने के लिए गुप्त बैठक चल रही थी। वहीं, ईरान की समाचार एजेंसियों ने इसका कड़ा खंडन करते हुए कहा कि उस समय वहां कोई बैठक नहीं हो रही थी और मतदान सुरक्षित एवं रिमोट (डिजिटल) तरीक़ों से किया जा रहा है।