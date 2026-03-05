ट्रंप की धमकी का नहीं हुआ असर, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़रायल का साथ नहीं देगा यह देश

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज इस युद्ध का छठा दिन है, लेकिन हमलों का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सेना इस युद्ध में मिडिल ईस्ट में स्थित अपने सैन्य ठिकानों का भी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने स्पेन (Spain) के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की भी मांग उठाई थी, जिसे स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज़ (Pedro Sanchez) ने ठुकरा दिया था। इससे ट्रंप काफी नाराज़ हो गए थे और स्पेन के साथ हर तरह के व्यापार को खत्म करने की धमकी दी थी। हालांकि ट्रंप की धमकी का कोई असर नहीं हुआ है।