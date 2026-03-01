श्रीलंका के तट पर बड़ा हमला! ईरानी युद्धपोत पर पनडुब्बी से अटैक, 101 नाविक लापता

Iranian Warship Attack Sri Lanka: हिंद महासागर में एक बड़ा समुद्री संकट पैदा हो गया है। श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास ईरानी नौसेना के फ्रिगेट आईआरआईएस डेना (IRIS Dena) पर कथित पनडुब्बी हमले के बाद जहाज डूब गया। इस घटना में कम से कम 101 नाविक लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 78 घायल हुए हैं, जिनमें 32 की हालत गंभीर है। जहाज पर कुल 180 लोग सवार थे। श्रीलंका नौसेना और वायुसेना ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया, जिसमें अब तक 32 लोगों को बचाया गया है और उन्हें गाले के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाए गए लोगों में से एक की मौत हो गई है।