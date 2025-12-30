कल चुनाव के लिए किया था नोमिनेशन, आज खालिदा का हो गया निधन, भारत के इस जगह हुआ था जन्म

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया (फोटो- IANS)
Khaleda Zia dies: बांग्लादेश की पहली महिला पीएम रहीं खालिजा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। BNP नेता खालिदा जिया ने आज सुबह अंतिम सांस ली। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रही थीं। खालिदा ने बीते दिनों ही आगामी चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किया था। BNP ने फेसबुक पोस्ट कर खालिदा के निधन की जानकारी दी थी।
खालिदा जिया ने सोमवार को बोगुरा 7 सीट से BNP की टिकट पर नामांकन पर्चा भरा था। दोपहर 3 बजे पार्टी के सीनियर नेताओं ने डिप्टी कमीश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में खालिदा का नामांकन पत्र जमा किया था। नामांकन पत्र दाखिल करते हुए BNP नेताओं ने कहा था कि खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। BNP ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया था।
खालिदा के बेटे और BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने भी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने ढाका 17 और बोगुरा 6 सीट से पर्चा दाखिल किया है। करीब 17 साल बाद लंदन से लौटने के बाद वह देश की राजनीति में कूद पड़े हैं।
खालिदा जिया ने जिस सीट से पर्चा भरा। उसका ऐतिहासिक महत्व रहा है। खालिदा जिया के पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान का घर बोगुरा 7 में रहा है। खालिदा ने 1991, 1996 और 2001 में इसी क्षेत्र से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनीं थी।
खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रेसिडेंसी के दिनाजपुर में हुआ था। जो अब भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में आता है। खालिदा के पिता इस्कंदर मजुमदार एक चाय व्यापारी थे। बंटवारे के समय खालिदा महज 2 साल की थीं। तब उनके पिता परिवार समेत बांग्लादेश के दिनाजपुर चले गए। प्रवास के बाद खालिदा जिया ने दिनाजपुर मिशनरी स्कूल और फिर दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। 1960 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी पाकिस्तानी आर्मी कैप्टन जियाउर रहमान से हो गई, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने।
