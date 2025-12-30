कल चुनाव के लिए किया था नोमिनेशन, आज खालिदा का हो गया निधन, भारत के इस जगह हुआ था जन्म

खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रेसिडेंसी के दिनाजपुर में हुआ था। जो अब भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में आता है। खालिदा के पिता इस्कंदर मजुमदार एक चाय व्यापारी थे। बंटवारे के समय खालिदा महज 2 साल की थीं। तब उनके पिता परिवार समेत बांग्लादेश के दिनाजपुर चले गए। प्रवास के बाद खालिदा जिया ने दिनाजपुर मिशनरी स्कूल और फिर दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। 1960 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी पाकिस्तानी आर्मी कैप्टन जियाउर रहमान से हो गई, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने।