30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कल चुनाव के लिए किया था नोमिनेशन, आज खालिदा का हो गया निधन, भारत के इस जगह हुआ था जन्म

बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। चुनावी नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद उन्होंने अंतिम सांस ली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 30, 2025

Khalida

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया (फोटो- IANS)

Khaleda Zia dies: बांग्लादेश की पहली महिला पीएम रहीं खालिजा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। BNP नेता खालिदा जिया ने आज सुबह अंतिम सांस ली। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रही थीं। खालिदा ने बीते दिनों ही आगामी चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किया था। BNP ने फेसबुक पोस्ट कर खालिदा के निधन की जानकारी दी थी।

बोगुरा सीट से किया था नामांकन दाखिल

खालिदा जिया ने सोमवार को बोगुरा 7 सीट से BNP की टिकट पर नामांकन पर्चा भरा था। दोपहर 3 बजे पार्टी के सीनियर नेताओं ने डिप्टी कमीश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में खालिदा का नामांकन पत्र जमा किया था। नामांकन पत्र दाखिल करते हुए BNP नेताओं ने कहा था कि खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। BNP ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया था।

खालिदा के बेटे और BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने भी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने ढाका 17 और बोगुरा 6 सीट से पर्चा दाखिल किया है। करीब 17 साल बाद लंदन से लौटने के बाद वह देश की राजनीति में कूद पड़े हैं।

बोगुरा सीट का रहा है ऐतिहासिक महत्व

खालिदा जिया ने जिस सीट से पर्चा भरा। उसका ऐतिहासिक महत्व रहा है। खालिदा जिया के पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान का घर बोगुरा 7 में रहा है। खालिदा ने 1991, 1996 और 2001 में इसी क्षेत्र से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनीं थी।

अविभाजित भारत के जलपाईगुड़ी में हुआ था जन्म

खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रेसिडेंसी के दिनाजपुर में हुआ था। जो अब भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में आता है। खालिदा के पिता इस्कंदर मजुमदार एक चाय व्यापारी थे। बंटवारे के समय खालिदा महज 2 साल की थीं। तब उनके पिता परिवार समेत बांग्लादेश के दिनाजपुर चले गए। प्रवास के बाद खालिदा जिया ने दिनाजपुर मिशनरी स्कूल और फिर दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। 1960 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी पाकिस्तानी आर्मी कैप्टन जियाउर रहमान से हो गई, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 09:16 am

Hindi News / World / कल चुनाव के लिए किया था नोमिनेशन, आज खालिदा का हो गया निधन, भारत के इस जगह हुआ था जन्म

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Putin Residence Drone Attack: कहां है पुतिन का वो घर जिस पर हुआ हमला?

Putin residence drone attack
विदेश

फिर से न्यूक्लियर बनाने में जुटा ईरान, ट्रंप बोले- इस बार अंजाम और बुरा होगा, जवाब मिला- अगर हमला करने का सोचा तो…

Iran US nuclear negotiations sanctions
विदेश

Khaleda Zia Dies: बांग्लादेश की पहली महिला PM खालिदा जिया नहीं रहीं, 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Khaleda Zia Dies
विदेश

जलवायु परिवर्तन का असर: गहरे समुद्र के ज़ॉम्बी वर्म गायब, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर खतरा

Zombie Worm
विदेश

यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध अब अंत के करीब, मास्को ने भी माना-शांति बस कुछ कदम दूर

us and ukraine president meeting
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.