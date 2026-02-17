तारिक रहमान बने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, इन नेताओं ने भी ली मंत्री पद की शपथ

Bangladesh New PM: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चीफ तारिक रहमान ने मंगलवार को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 60 वर्षीय रहमान को बंगभवन के बजाय जातीय संसद के दक्षिण प्लाजा में पद की शपथ दिलाई, जो एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा से हटकर था। बीएनपी सांसदों ने सांविधानिक सुधार परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ली है। शपथ ग्रहण समारोह में अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि ढाका पहुंचे हैं। भारत की तरफ से इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे है।