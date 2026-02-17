तारिक रहमान बने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, इन नेताओं ने भी ली मंत्री पद की शपथ

तारिक रहमान ने ली बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ
Bangladesh New PM: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चीफ तारिक रहमान ने मंगलवार को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 60 वर्षीय रहमान को बंगभवन के बजाय जातीय संसद के दक्षिण प्लाजा में पद की शपथ दिलाई, जो एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा से हटकर था। बीएनपी सांसदों ने सांविधानिक सुधार परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ली है। शपथ ग्रहण समारोह में अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि ढाका पहुंचे हैं। भारत की तरफ से इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे है।
आपको बता दें कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव हुए है। बांग्लादेश संसद की 297 सीटों में से बीएनपी ने 209 सीटें जीतीं, जबकि दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटें हासिल कीं। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
तारिक रहमान के अलावा 25 मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, बीएनपी मंत्रिमंडल में 50 सदस्य हैं, जिनमें 25 मंत्री, 24 राज्य मंत्री और तीन टेक्नोक्रेट शामिल हैं। इन 25 मंत्रियों में से 17 नए चेहरे हैं, और सभी राज्य मंत्री पहली बार इस पद पर आसीन हुए हैं। प्रधानमंत्री रहमान भी पहली बार मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं।
जमात-ए-इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान 13वीं बांग्लादेश पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता चुने गए है। वहीं, नेशनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) की कन्वीनर नाहिद इस्लाम विपक्ष की चीफ व्हिप होंगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ओम बिरला मंगलवार सुबह ढाका पहुंचे और उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अन्य अधिकारी भी थे। उनके आगमन पर, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सचिव नज़्रुल इस्लाम ने बिरला का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जो भारत और बांग्लादेश के बीच जन-संबंधों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगा।
