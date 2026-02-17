कौन हैं शमा ओबैद? बांग्लादेश में PM रहमान ने बनाया विदेश राज्य मंत्री, खास वजह भी सामने आई

बता दें कि रहमान के साथ जिन 25 मंत्रियों ने शपथ ली है। उनमें मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, सलाउद्दीन अहमद, अमीर खसरू महमूद चौधरी, इकबाल हसन महमूद टुकू, मेजर (रिटायर्ड) हाफिज उद्दीन अहमद, डॉ जाहिद हुसैन, डॉ खलीलुर रहमान, अब्दुल अवल मिंटू, मोफ़ज़्ज़ल हुसैन कैकोबाद, मिजानुर रहमान मीनू, निताई रॉय चौधरी, खांडाकर अब्दुल मुक्तदिर, अरीफुल हक चौधरी, जाहिर उद्दीन स्वपन, अमीन उर ​​राशिद, अफरोजा खानम रीता, शाहिद उद्दीन चौधरी एनी, असदुल हबीब दुलू, असदुज़्ज़मान, जकारिया ताहिर, दीपेन दीवान, एहसानुल हक मिलन, सरदार सकावत हुसैन, फकीर महबूब अनम और शेख रोबिउल आलम शामिल हैं।