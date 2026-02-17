ये हैं दुनिया के सबसे महंगे देश, पहले नंबर वाले के राष्ट्रपति को अमेरिका ने किया गिरफ्तार, पांचवें वाले से छिड़ सकती है जंग

राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कार्यकाल के दौरान अमेरिका सहित कई देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। परिणामस्वरूप स्थानीय मुद्रा ‘बोलिवर’ की कीमत में भारी गिरावट आई और महंगाई दर दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। अत्यधिक महंगाई का अर्थ है कि लोगों की आय की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे आम नागरिक की क्रय शक्ति लगातार कम होती जाती है और जीवनयापन कठिन हो जाता है।