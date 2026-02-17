बंपर जीत के बाद मोहम्मद युनूस के मंसूबो पर तारिक रहमान ने फेर दिया पानी, PM पद की शपथ से पहले कर दिया बड़ा खेला

बांग्लादेश के चुनाव पर बारीक नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने इस परिषद को लेकर अपनी राय X पर व्यक्त की। उनका कहना है कि यह परिषद पूरी तरह से मोहम्मद युनूस की सोची समझी चाल थी। उन्होंने कहा कि जुलाई चार्टर पूरी तरह लागू हो गया तो इससे पीएम की ताकत काफी हद तक कम हो जाएगी। बाइकैमरल संसद (उपरी सदन) बनने से PM-केंद्रित नीचली सदन के फैसलों पर कंट्रोल लगेगा और कई संस्थाओं के लिए अलग सेलेक्शन कमिटी बनेंगी, जिससे PM का एकतरफा नियंत्रण कम होगा।