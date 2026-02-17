बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बीच मोहम्मद यूनुस के करीबी अचानक छोड़ रहे देश, क्या है वजह?

Bangladesh power transition: अगस्त 2024 में बांग्लादेश (Bangladesh) में हुए हिंसक आंदोलन के बाद चल रहे राजनीतिक फेरबदल के बीच मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) की अंतरिम सरकार सत्ता का हस्तांतरण कर रही है। हाल ही में हुए आम चुनाव में तारिक रहमान (Tarique Rahman) की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (Bangladesh Nationalist Party -BNP) ने बड़ी जीत हासिल की है। चुनी हुई नई सरकार आज (17 फरवरी 2026) शपथ ले रही है। इसी बीच खबर सामने आई कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के एक करीबी सहयोगी देश छोड़ने की तैयारी में हैं या इसकी फिराक में थे।