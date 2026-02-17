जेफरी एपस्टीन से संबंधों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले- मेरे पास ….

एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, “मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे निर्दोष साबित कर दिया गया है। जेफरी एपस्टीन से मेरा कोई लेना-देना नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “वे (बिल क्लिंटन और कई अन्य डेमोक्रेट) उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कुछ मिलेगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल उल्टा मिला। वे खुद इसमें घिरते जा रहे हैं। यह उनकी समस्या है… क्लिंटन और कई अन्य डेमोक्रेट इसमें फंस गए हैं।”