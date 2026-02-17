PM बनने से पहले रहमान ने यूनुस को दिया पहला झटका, शपथ ग्रहण से पहले क्यों इस फैसले को मानने से किया इंकार?

बांग्लादेश में बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान आज शाम को पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले, नया बवाल शुरू हो गया है। रहमान की पार्टी बीएनपी ने यूनुस की अंतरिम सरकार के एक प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया है।