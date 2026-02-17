PM बनने से पहले रहमान ने यूनुस को दिया पहला झटका, शपथ ग्रहण से पहले क्यों इस फैसले को मानने से किया इंकार?

मुहम्मद यूनुस और बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान। (फोटो- ANI)
बांग्लादेश में बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान आज शाम को पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले, नया बवाल शुरू हो गया है। रहमान की पार्टी बीएनपी ने यूनुस की अंतरिम सरकार के एक प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया है।
ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बीएनपी ने यूनुस की अंतरिम सरकार के उस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया है, जिसमें जीते हुए सभी सांसदों को एक नई 'कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल' के सदस्य के तौर पर एक साथ शपथ लेने को कहा गया था।
इस काउंसिल का मकसद पार्लियामेंट चुनाव के साथ हुए रेफरेंडम के हिसाब से बांग्लादेश के संविधान को बदलना है। शपथ समारोह से ठीक पहले, बीएनपी के बड़े नेता सलाहुद्दीन अहमद ने तारिक रहमान की मौजूदगी में पार्टी के फैसले की घोषणा की।
नई घोषणा के बाद रहमान के सांसदों ने सिर्फ बांग्लादेश पार्लियामेंट के सदस्य के तौर पर शपथ ली। बीएनपी का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल के नियम अभी मौजूदा संविधान का हिस्सा नहीं हैं और इस पर पार्लियामेंट में विचार-विमर्श की जरूरत है।
उधर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मंगलवार को तारिक रहमान की लीडरशिप वाली बांग्लादेश की नई चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए ढाका पहुंच गए हैं।
एयरपोर्ट पहुंचने पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी नजरुल इस्लाम ने उनका स्वागत किया। इस स्वागत समारोह में भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी भी शामिल थे।
इसके अलावा, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे भी नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे। विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।
विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि बिरला का शामिल होना भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और पक्की दोस्ती को दिखाता है, जो दोनों देशों को जोड़ने वाले डेमोक्रेटिक मूल्यों के प्रति भारत के पक्के कमिटमेंट को दिखाता है।
बांग्लादेश में सालों की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद नई सुबह आ रही है, तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह BNP के लिए सत्ता में ऐतिहासिक वापसी का प्रतीक है।
