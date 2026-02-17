आरएसएफ ने मचाया कत्लेआम, 28 निर्दोषों की ली जान

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से युद्ध चल रहा है और अभी भी इसके रुकने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। युद्ध की वजह से कई हज़ार लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लाखों लोग युद्ध की वजह से विस्थापित हो चुके हैं। करोड़ों लोग खाने के संकट से जूझ रहे हैं। सूडान में अक्सर ही कहीं न कहीं हमलों के मामले सामने आते रहते हैं और ज़्यादातर हमलों में आरएसएफ का ही हाथ होता है। एक बार फिर आरएसएफ ने सूडान में दहशत मचाई है।