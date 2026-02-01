16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इमरान खान की पार्टी के नेता ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, पूर्व पाकिस्तानी पीएम के स्वास्थ्य पर जताई चिंता

इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता लतीफ खोसा ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। क्या है इसकी वजह? आइए नज़र डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 16, 2026

Imran Khan

Imran Khan

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से भी ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में सज़ा काट रहे हैं। कुछ महीने पहले उनकी हत्या की अफवाह भी सामने आई थी। हालांकि बाद में इमरान की मौत की अफवाहों पर विराम लग गया था। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि जेल में टॉर्चर की वजह से इमरान की दाहिनी आँख से देखने की 85% क्षमता खत्म हो चुकी है। यह खबर बाहर आने पर जब लोगों ने विरोध शुरू किया, तो जेल में मेडिकल टीम ने इमरान की जांच की। हालांकि अब उनकी पार्टी के एक नेता ने इस मामले में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को पत्र लिख दिया है।

पूर्व पाकिस्तानी पीएम के स्वास्थ्य पर जताई चिंता

पीटीआई (PTI) के नेता लतीफ खोसा (Latif Khosa) ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी (Yahya Afridi) को पत्र लिखकर पूर्व पाकिस्तानी पीएम के स्वास्थ्य पर चिंता जताई है। उन्होंने इस बात पर एतराज भी जताया है कि अदियाला जेल में इमरान की आँख की जांच गुप्त तरीके से हुई। खोसा ने शिकायत की है कि इमरान के परिवार या इंडिपेंडेंट डॉक्टरों को बिना बताए गुप्त तरीके से इमरान की जांच करना गलत था। इससे कई तरह के शक पैदा हो गए हैं।

इमरान का बिगड़ता स्वास्थ्य पाकिस्तान के लिए चिंताजनक

खोसा के अनुसार इस तरह से गुप्त जांच करने से न सिर्फ मेडिकल प्रोसेस के प्रति भरोसा कम होता है, बल्कि इमरान के परिवार के सदस्यों, दोस्तों और समर्थकों में भी बेचैनी और परेशानी पैदा हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान का बिगड़ता स्वास्थ्य पूरे पाकिस्तान के लिए चिंताजनक है।

परिवार की मांगों को किया जा रहा है नज़रअंदाज़

खोसा ने अपने पत्र में इस बात की भी शिकायत की है कि इमरान के परिवार की मांगों को लगातार नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। इमरान की आँखों की जांच के लिए बार-बार उनके पर्सनल डॉक्टरों फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ से मीटिंग की मांग की जा रही है, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, इमरान को अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसे खोसा ने गलत बताया है। खोसा ने इस मामले में चीफ जस्टिस से दखल देने की अपील की है।

ये भी पढ़ें

चीन का खतरनाक प्लान: बढ़ा रहा है परमाणु उत्पादन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा
विदेश
China ramping up nuclear production

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इमरान ख़ान

world news

World News in Hindi

Updated on:

16 Feb 2026 07:45 pm

Published on:

16 Feb 2026 07:34 pm

Hindi News / World / इमरान खान की पार्टी के नेता ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, पूर्व पाकिस्तानी पीएम के स्वास्थ्य पर जताई चिंता

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

आरएसएफ ने अस्पताल पर बरसाए बम, 3 लोगों की मौत और 7 घायल

RSF bombs hospital in Sudan
विदेश

भारत के सामने टिक नहीं पाया तो रूस के खिलाफ साजिश रचने लगा पाक, अगर पुतिन तक पहुंच गई यह खुफिया सूचना तो…

विदेश

World War 3: इजराइल-ईरान में आर-पार की जंग तय? अमेरिका ने भेजा अपना सबसे बड़ा जंगी बेड़ा

Israel-Iran War
विदेश

चीन का खतरनाक प्लान: बढ़ा रहा है परमाणु उत्पादन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा

China ramping up nuclear production
विदेश

शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाली NCP को क्यों नहीं मिला जनता का साथ, अब आगे क्या है चुनौती

Bangladesh General Election, Bangladesh Nationalist Party victory, Tarique Rahman return,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.