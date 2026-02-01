इमरान खान की पार्टी के नेता ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, पूर्व पाकिस्तानी पीएम के स्वास्थ्य पर जताई चिंता

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से भी ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में सज़ा काट रहे हैं। कुछ महीने पहले उनकी हत्या की अफवाह भी सामने आई थी। हालांकि बाद में इमरान की मौत की अफवाहों पर विराम लग गया था। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि जेल में टॉर्चर की वजह से इमरान की दाहिनी आँख से देखने की 85% क्षमता खत्म हो चुकी है। यह खबर बाहर आने पर जब लोगों ने विरोध शुरू किया, तो जेल में मेडिकल टीम ने इमरान की जांच की। हालांकि अब उनकी पार्टी के एक नेता ने इस मामले में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को पत्र लिख दिया है।