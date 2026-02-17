Bangladesh: शपथ ग्रहण से पहले तारिक रहमान की पार्टी ने भारत के साथ संबंधों को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- शेख हसीना को…

Bangladesh: मंगलवार को नई सरकार के गठन से ठीक पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर अहम बयान दिया है। पार्टी के सबसे वरिष्ठ महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शेख हसीना की भारत में मौजूदगी या उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों में बाधक नहीं बनेगा। हम और भी बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं। हमारे भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध हसीना से जुड़े मुद्दों के बंधक नहीं रहेंगे।