रूस का बेलारूस प्लान: 8 मिनट में लंदन होगा तबाह, युद्ध की आशंका से यूरोप में खलबली! जानें क्या है ओरेश्निक

बेलारूस की निर्वासित विपक्षी नेता स्वेतलाना त्सिखानौस्काया के दावे की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से भी होती है। पिछले सप्ताह शेयर की गई तस्वीरों में एक पुराने और बंद पड़े हवाई अड्डे को दिखाया गया है, जहां कई नई इमारतें बनाई गई हैं। रेलवे ट्रैक और स्टेशन का पूरी तरह पुनर्निमाण किया गया है। वहीं दिसंबर में रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें दावा किया गया कि ओरेश्निक प्रणाली को पड़ोसी बेलारूस में युद्धक ड्यूटी पर तैनात किया गया है।