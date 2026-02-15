Jeffrey Epstein Files: स्टूडेंट वीजा, मॉडलिंग और शादी..लड़कियों को अमेरिका लाने का एपस्टीन का खतरनाक जाल

फाइलों से पता चलता है कि एपस्टीन महिलाओं को अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में नामांकित करवाता था ताकि उन्हें आसानी से छात्र वीजा मिल सके। वह स्वयं उनका वित्तीय प्रायोजक बनता था और फीस का भुगतान करता था। 2017 के ईमेल रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने रूस और पेरिस की महिलाओं के लिए ‘I-20’ फॉर्म और वीजा सुरक्षित करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा वह ‘O-1’ श्रेणी के वर्क वीजा का भी उपयोग करता था, जिसमें महिलाओं को मॉडलिंग या आर्ट क्यूरेशन में विशेषज्ञ बताया जाता था। ‘O-1’ श्रेणी के वर्क वीजा असाधारण प्रतिभा वाले लोगों के लिए होता है।