15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘7 दिनों का समय है, अगर इसके अंदर…’, 350 जवानों की जान लेने वाले ने पाक सेना को फिर दे दी खुली धमकी, मचा हड़कंप

बीएलए के स्पोक्सपर्सन जीयंद बलूच ने बयान जारी कर दावा किया कि ऑपरेशन के दौरान 17 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया गया। इनमें से 10 को चेतावनी देकर रिहा किया गया, जबकि 7 नियमित सेना के जवानों को 'बलूच नेशनल कोर्ट' में ट्रायल के बाद रखा गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 15, 2026

PAK Army (Photo: IANS)

पाक सेना। (फोटो- IANS)

बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार और पाक सेना की हवा टाइट कर रखी है। एक ऑपेरशन के दौरान विद्रोही सेना ने 350 पाक जवानों को मार गिराया है। वहीं, कई जवानों को बंधक बना लिया है।

अब बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के मीडिया विंग हक्कल की तरफ से नया बयान जारी किया गया है। बीएलए के स्पोक्सपर्सन जीयंद बलूच ने दावा किया है कि ग्रुप ने 'ऑपरेशन हेरोफ' के दूसरे फेज के दौरान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स के 17 सदस्यों को हिरासत में लिया है।

10 लोगों को किया गया रिहा

ग्रुप का यह भी दावा है कि बंधक बनाए गए लोगों में से दस को रिहा कर दिया गया है, जबकि सात को हिरासत में रखा गया है और उनकी किस्मत को संभावित कैदी एक्सचेंज पर निर्भर कर दिया है।

बीएलए के मुताबिक, रिहा किए गए लोगों की पहचान एथनिक बलूच के तौर पर हुई है जो लोकल पुलिसिंग स्ट्रक्चर से जुड़े थे, जिसमें लेवी के लोग भी शामिल थे।

ग्रुप ने कहा कि उन्हें वॉर्निंग के बाद जाने दिया गया, यह तर्क देते हुए कि यह कदम जमीनी हकीकत और बलूच आबादी के बड़े हितों को दिखाता है।

बाकी बंदियों के बारे में क्या कहा गया?

बाकी बंदियों को बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी की रेगुलर यूनिट्स का सदस्य बताया है। आर्म्ड ग्रुप का कहना है कि पाक सेना के जवान आम लोगों के खिलाफ एक्शन में शामिल रहे। उन्होंने लोगों को जबरन गायब किया और उनका नरसंहार किया।

हक्कल का कहना है कि बलोच अदालत में सुनवाई के दौरान, बंधक बनाए गए लोगों को आरोपों का जवाब देने दिया गया, सबूत पेश किए गए और दोषी ठहराए जाने से पहले बयान दर्ज किए गए।

सजा की घोषणा के बावजूद अदला-बदली को तैयार

सजा की घोषणा के बावजूद, बीएलए लीडरशिप का कहना है कि उसने इस्लामाबाद को युद्धबंदियों की अदला-बदली के लिए औपचारिक रूप से तैयार होने का संकेत देने के लिए सात दिन का समय दिया है। अगर समय-सीमा के अंदर ऐसी इच्छा दिखाई जाती है, तो ग्रुप का दावा है कि सात बंदियों को बलूच कैदियों से बदला जा सकता है।

पिछले ऑफर पर पाक ने नहीं दिखाई रुचि

बयान में आगे आरोप लगाया गया है कि अदला-बदली के पिछले ऑफर पर आगे नहीं बढ़ा गया। साथ ही पाकिस्तानी अधिकारियों पर अपने लोगों की जान को प्राथमिकता देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया गया है।

इसके अलावा, बलोच की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर कोई प्रैक्टिकल प्रोग्रेस नहीं हुई तो सजाओं को लागू किया जाएगा। इस पर फिलहाल पाक सेना या सरकार की ओर से तुरंत कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

15 Feb 2026 03:05 pm

Published on:

15 Feb 2026 03:04 pm

Hindi News / World / ‘7 दिनों का समय है, अगर इसके अंदर…’, 350 जवानों की जान लेने वाले ने पाक सेना को फिर दे दी खुली धमकी, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Jeffrey Epstein Files: स्टूडेंट वीजा, मॉडलिंग और शादी..लड़कियों को अमेरिका लाने का एपस्टीन का खतरनाक जाल

Jeffrey Epstein Case
विदेश

क्या एलियंस हमारे बीच हैं? बराक ओबामा ने तोड़ी चुप्पी, किया बड़ा खुलासा

Barack Obama Aliens
विदेश

कार्यकाल खत्म होते ही नई भूमिका की अटकलें तेज! क्या फिर सत्ता में दिखेंगे मुहम्मद यूनुस, जानें क्या मिल सकता है पद

Muhammad Yunus interim government tenure, Bangladesh interim government chief adviser, Yunus future role in politics,
विदेश

म्यूनिख में आसीम मुनीर को गेट पर रोका गया! सिक्योरिटी ने मांगा आईडी, वीडियो वायरल

Field Marshal Asim Munir
विदेश

सीरिया में अमेरिका का तांडव: ऑपरेशन हॉकआई में 50 आतंकी साफ

Operation Hawkeye
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.