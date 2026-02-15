‘7 दिनों का समय है, अगर इसके अंदर…’, 350 जवानों की जान लेने वाले ने पाक सेना को फिर दे दी खुली धमकी, मचा हड़कंप

सजा की घोषणा के बावजूद, बीएलए लीडरशिप का कहना है कि उसने इस्लामाबाद को युद्धबंदियों की अदला-बदली के लिए औपचारिक रूप से तैयार होने का संकेत देने के लिए सात दिन का समय दिया है। अगर समय-सीमा के अंदर ऐसी इच्छा दिखाई जाती है, तो ग्रुप का दावा है कि सात बंदियों को बलूच कैदियों से बदला जा सकता है।