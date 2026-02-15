15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Aliens : बराक ओबामा ने एलियन के बारे में किया ये चौंकाने वाला खुलासा, ‘एरिया 51’ को लेकर तोड़ी चुप्पी

UFOs: बराक ओबामा ने माना कि एलियंस असली हैं, लेकिन एरिया 51 की थ्योरी को गलत बताया। जानें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने पॉडकास्ट में और क्या खुलासे किए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 15, 2026

Barack Obama Aliens

बराक ओबामा और एलियंस। (फोटो: पत्रिका)

Barack Obama : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एलियंस को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। ओबामा ने साफ शब्दों में स्वीकार किया है कि वे एलियंस (Aliens) के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा, "वे असली हैं," लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिका के रहस्यमयी मिलिट्री बेस 'एरिया 51' (Area 51 Conspiracy) से जुड़े षड्यंत्र सिद्धांतों (Conspiracy Theories) को पूरी तरह खारिज कर दिया। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान जब ओबामा से दूसरी दुनिया के प्राणियों (Barack Obama Aliens) के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि एलियंस होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे कहां रहते हैं। यूट्यूबर ब्रायन टायलर कोहेन (Brian Tyler Cohen) के साथ बातचीत में बराक ओबामा ने कहा, "मैंने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन वे असली हैं।" यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पूरी दुनिया में यूएफओ (UFO Sightings) और एलियंस को लेकर बहस छिड़ी हुई है।

'एरिया 51' में नहीं छिपे हैं एलियंस

ध्यान रहे कि दशकों से यह माना जाता रहा है कि अमेरिका के नेवादा स्थित 'एरिया 51' में एलियंस को कैद करके रखा गया है या वहां उनकी तकनीक पर शोध चल रहा है। ओबामा ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा, "वे एरिया 51 में नहीं हैं। वहां कोई अंडरग्राउंड फैसिलिटी नहीं है, जहां उन्हें छिपाया गया हो। अगर ऐसा कोई बड़ा षड्यंत्र होता, तो शायद उसे राष्ट्रपति से भी छिपाया गया होगा, जो मुमकिन नहीं लगता।"

आसमान में दिखती हैं रहस्यमयी चीजें

ओबामा ने यह भी स्वीकार किया कि आसमान में कुछ ऐसी चीजें देखी गई हैं, जिनके बारे में सरकार को भी पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे फुटेज और रिकॉर्ड मौजूद हैं जो आसमान में उड़ने वाली अज्ञात वस्तुओं (UAPs) को दिखाते हैं। हम ठीक-ठीक नहीं जानते कि वे क्या हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि जब एलियंस की बात आती है, तो कुछ चीजें वे सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते।

सोशल मीडिया पर हलचल मची

ओबामा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एलियंस एरिया 51 में नहीं हैं, तो फिर वे कहां हैं? और अगर सरकार के पास फुटेज हैं, तो उन्हें पूरी तरह सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता?

बढ़ रही हैं यूएफओ दिखने की घटनाएं

अमेरिकी सरकार ने हाल के वर्षों में यूएफओ (UAPs) से जुड़ी कई रिपोर्ट और वीडियो जारी किए हैं। अमेरिकी नौसेना के पायलट्स और रीपर ड्रोन (Reaper Drones) की ओर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अजीबोगरीब उड़ने वाली वस्तुओं को देखा गया है, जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देती हुई नजर आती हैं।

क्या सरकार कुछ छिपा रही है?

भले ही ओबामा ने एरिया 51 की थ्योरी को खारिज कर दिया हो, लेकिन आलोचकों का मानना है कि सरकार अभी भी बहुत कुछ छिपा रही है। "अनआइडेंटिफाइड एनोमल्स फेनोमेना" (UAP) शब्द का इस्तेमाल करके सरकार ने यूएफओ को एक नया नाम तो दे दिया है, लेकिन इनके ओरिजिन के बारे में अभी भी चुप्पी साधी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा)

science news

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

15 Feb 2026 02:00 pm

Published on:

15 Feb 2026 01:59 pm

Hindi News / World / Aliens : बराक ओबामा ने एलियन के बारे में किया ये चौंकाने वाला खुलासा, ‘एरिया 51’ को लेकर तोड़ी चुप्पी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘7 दिनों का समय है, अगर इसके अंदर…’, 350 जवानों की जान लेने वाले ने पाक सेना को फिर दे दी खुली धमकी, मचा हड़कंप

PAK Army (Photo: IANS)
विदेश

Jeffrey Epstein Files: स्टूडेंट वीजा, मॉडलिंग और शादी..लड़कियों को अमेरिका लाने का एपस्टीन का खतरनाक जाल

Jeffrey Epstein Case
विदेश

कार्यकाल खत्म होते ही नई भूमिका की अटकलें तेज! क्या फिर सत्ता में दिखेंगे मुहम्मद यूनुस, जानें क्या मिल सकता है पद

Muhammad Yunus interim government tenure, Bangladesh interim government chief adviser, Yunus future role in politics,
विदेश

म्यूनिख में आसीम मुनीर को गेट पर रोका गया! सिक्योरिटी ने मांगा आईडी, वीडियो वायरल

Field Marshal Asim Munir
विदेश

सीरिया में अमेरिका का तांडव: ऑपरेशन हॉकआई में 50 आतंकी साफ

Operation Hawkeye
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.