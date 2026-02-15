Aliens : बराक ओबामा ने एलियन के बारे में किया ये चौंकाने वाला खुलासा, ‘एरिया 51’ को लेकर तोड़ी चुप्पी

Barack Obama : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एलियंस को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। ओबामा ने साफ शब्दों में स्वीकार किया है कि वे एलियंस (Aliens) के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा, "वे असली हैं," लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिका के रहस्यमयी मिलिट्री बेस 'एरिया 51' (Area 51 Conspiracy) से जुड़े षड्यंत्र सिद्धांतों (Conspiracy Theories) को पूरी तरह खारिज कर दिया। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान जब ओबामा से दूसरी दुनिया के प्राणियों (Barack Obama Aliens) के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि एलियंस होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे कहां रहते हैं। यूट्यूबर ब्रायन टायलर कोहेन (Brian Tyler Cohen) के साथ बातचीत में बराक ओबामा ने कहा, "मैंने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन वे असली हैं।" यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पूरी दुनिया में यूएफओ (UFO Sightings) और एलियंस को लेकर बहस छिड़ी हुई है।