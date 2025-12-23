23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

विदेश

बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 को लेकर कही ये डरावनी बात

बाबा वेंगा की कथित भविष्यवाणी के अनुसार नवंबर 2026 में एक विशाल अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के पास आने और एलियंस से पहले संपर्क का दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 23, 2025

बाबा वेंगा

बाबा वेंगा (Baba Vanga) की भविष्यवाणियाँ अक्सर बेहद डरावनी मानी जाती हैं, जिनकी वजह से लोगों में चिंता और आशंका बढ़ जाती है। उनकी कई कथित भविष्यवाणियाँ पहले सच साबित होने का दावा किया जाता रहा है, इसी कारण उनका नाम डरावनी भविष्यवाणियों से जुड़ गया है। अब एक बार फिर उनकी एक नई भविष्यवाणी चर्चा में है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस कथित भविष्यवाणी के मुताबिक, साल 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच सकती है।

सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर एक बार फिर बाबा वेंगा की कथित भविष्यवाणियां सुर्खियों में हैं। वायरल दावों के मुताबिक, बाबा वेंगा ने कहा था कि नवंबर 2026 में एक विशाल अंतरिक्ष यान (Large Spacecraft) पृथ्वी के बेहद करीब आएगा और इसी के साथ मानव इतिहास में पहली बार एलियंस से संपर्क होगा।

पहले 2025, अब 2026

दिलचस्प बात यह है कि यही दावा पहले नवंबर 2025 को लेकर वायरल हुआ था। उस समय भविष्यवाणी बाजार Polymarket पर “एलियन अस्तित्व की आधिकारिक पुष्टि” से जुड़ा अनुमान कुछ घंटों के लिए 81% तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में यह तेजी से गिर गया। अब वही कहानी 2026 की नई तारीख के साथ दोबारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है।

2026 से जुड़ी अन्य बड़ी भविष्यवाणियां

एलियन संपर्क के अलावा, बाबा वांगा के नाम पर 2026 को लेकर और भी कई चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। इनमें वैश्विक युद्ध की शुरुआत, पश्चिमी देशों (यूरोप-अमेरिका) के प्रभाव में गिरावट, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वैश्विक सुपर लीडर बनना, और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ व सुनामी में असाधारण वृद्धि जैसी बातें शामिल हैं।

दावों की हकीकत क्या है?

सबसे अहम बात यह है कि बाबा वांगा ने कभी भी अपनी भविष्यवाणियां लिखित रूप में दर्ज नहीं कीं। उनके नाम से प्रचलित ये सभी दावे उनकी मृत्यु के बाद उनकी भतीजी क्रासिमिरा स्टोयानोवा, अनुयायियों और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आए हैं।

अगले 11–12 महीने क्यों अहम?

फिलहाल “नवंबर 2026 में एलियन संपर्क” वाला नैरेटिव सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। ऐसे में आने वाले 11–12 महीने यह तय करेंगे कि यह दावा सच साबित होता है या फिर पिछली वायरल भविष्यवाणियों की तरह धीरे-धीरे गुमनाम हो जाता है।

बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 को लेकर कही ये डरावनी बात

