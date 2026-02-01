12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अमेरिका का सपोर्ट पाने के लिए 20 सालों तक हमने खुद को किराए पर दे दिया, पाक मंत्री का छलका दर्द

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलासा किया कि अफगानिस्तान की दशकों पुरानी लड़ाइयों में पाकिस्तान धार्मिक या जिहाद के लिए नहीं कूदा था। असल वजह राजनीतिक वैधता हासिल करना और वैश्विक महाशक्तियों (खासकर अमेरिका) से समर्थन पाना था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 12, 2026

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

पाकिस्तान के रक्षा मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बड़ा राज खोला है। उन्होंने खुलकर बताया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की दशकों पुरानी लड़ाई में क्यों कूदा था।

रक्षा मंत्री ने कहा कि धार्मिक वजहों से अफगानिस्तान की दशकों पुरानी लड़ाई में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था। बल्कि वह पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और ग्लोबल ताकतों से सपोर्ट पाने के लिए इस लड़ाई में कूदा था।

अमेरिका का सपोर्ट पाने के लिए लड़ाई में कूदा पाक

नेशनल असेंबली में आसिफ ने कहा कि कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुई लड़ाई 11 सितंबर, 2001 के हमले के बाद भी जारी रही। अफगानिस्तान से जुड़ी लड़ाइयों में पाकिस्तान का शामिल होना एक रणनीति थी।

उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान की लड़ाई इंटरनेशनल कम्युनिटी खासकर अमेरिका का सपोर्ट पाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक चॉइस थी। आसिफ ने अपने भाषण में कहा- हम इन लड़ाइयों में इस्लाम की रक्षा या जिहाद के लिए नहीं उतरे थे।

आसिफ ने कहा कि आजादी के बाद से अफगानिस्तान के प्रति पाकिस्तान की पॉलिसी बदलते जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बनी हैं।

उन्होंने कहा कि सोवियत-अफगान युद्ध के दौरान जिसे जिहाद कहा गया था, वह असल में एक प्रॉक्सी लड़ाई थी जिसमें बड़ी ताकतों ने हिस्सा लिया था।

लड़ाई के लिए हमने अपना एजुकेशन सिस्टम बदल दिया

आसिफ ने कहा- वह जिहाद नहीं था। वह एक सुपरपावर की लड़ाई थी। और उस लड़ाई के लिए हमने अपना एजुकेशन सिस्टम बदल दिया। आज भी उस करिकुलम को पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने लड़ाई की कहानी के हिसाब से अपना इतिहास फिर से लिखा और उन पॉलिसी के लंबे समय के सामाजिक और सोच पर असर को हाईलाइट किया। हमने उस तथाकथित जिहाद में फिट होने के लिए समाज, राजनीति और धर्म को फिर से बनाया।

20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी

ख्वाजा आसिफ ने माना कि सोवियत के जाने के बाद पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा और 9/11 हमलों के बाद फिर से अमेरिका के साथ हो गया। इसके बाद लगभग 20 साल तक अफगानिस्तान में वाशिंगटन की लीडरशिप वाली लड़ाई में शामिल रहा।

रक्षा मंत्री का छलका दर्द

इस बीच, पाक के रक्षा मंत्री का दर्द भी छलका। उन्होंने कहा- अफगानिस्तान में एक दशक नहीं, बल्कि दो दशकों तक हमने खुद को किराए पर दे दिया। एकमात्र मकसद अमेरिकी सपोर्ट हासिल करना था।

उन्होंने कहा कि 9/11 हमलों के पीछे कोई भी अफगान नहीं था और एक देश के तौर पर अफगानिस्तान इसके लिए जिम्मेदार नहीं था।

रक्षा मंत्री ने कहा कि 9/11 हमलों के बाद पाकिस्तान युद्ध में शामिल हो गया। पाकिस्तान का नेतृत्व बार-बार उन गलतियों को मानने में नाकाम रहा है जो उसने पहले की थीं।

ये भी पढ़ें

ISIS ने ली इस्लामाबाद धमाके की ज़िम्मेदारी, 69 लोगों की गई जान
विदेश
Blast in Islamabad's mosque

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

12 Feb 2026 09:34 pm

Hindi News / National News / अमेरिका का सपोर्ट पाने के लिए 20 सालों तक हमने खुद को किराए पर दे दिया, पाक मंत्री का छलका दर्द

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.