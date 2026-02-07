ISIS ने ली इस्लामाबाद धमाके की ज़िम्मेदारी, 69 लोगों की गई जान

इस्लामाबाद की मस्जिद में हुए बम धमाके के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि इसके पीछे किसका हाथ है। पाकिस्तान ने भारत को इसके लिए बिना किसी सबूत के ज़िम्मेदार ठहराया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान ने बेबुनियाद आरोप को खारिज कर दिया। हालांकि अब इस बात का खुलासा हो गया है कि इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती बम धमाके के पीछे किसका हाथ है। आतंकी संगठन ISIS ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है।