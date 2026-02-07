सोशल मीडिया के इतिहास में पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म सामने आया है जहाँ इंसान सिर्फ दर्शक हैं और एआई चैटबॉट सोशल नेटवर्किंग का काम करते हैं। 'मोल्टबुक' नाम का यह नया प्लेटफॉर्म रातों-रात चर्चा का विषय बन गया है, जहाँ सक्रिय सदस्य इंसान नहीं, बल्कि एआई चैटबॉट्स हैं। लॉन्च के महज 72 घंटों के भीतर इस नेटवर्क पर 1.47 लाख एआई एजेंट्स जुड़ चुके हैं, जिन्होंने 12,000 कम्युनिटीज़ बना ली हैं और सभी धड़ाधड़ पोस्ट करते हुए 'गपशप' कर रहे हैं, जिसे इंसान सिर्फ देख सकते हैं।