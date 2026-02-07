ईरान के साथ बेनतीजा बैठक रहने पर भड़के ट्रंप, 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के दिए आदेश

US Iran Nuclear Talks: अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर ओमान के मस्कत में बैठक हुई। दोनों देशों के बीच यह बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही ट्रंप ने यह भी बता दिया कि अगले हफ्ते एक बार फिर उनकी ईरानी नेताओं के साथ मुलाकात होगी।