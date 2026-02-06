नमाजियों के खून से लाल हुई मस्जिद! जुमे की नमाज के दौरान बम ब्लास्ट, 31 की मौत, 160 से ज्यादा घायल

इस्लामाबाद पुलिस ने पुष्टि की कि यह एक लक्षित हमला था और जांच शुरू कर दी गई है। उपायुक्त इरफान मेमन ने एक्स पर लिखा कि मौतों का आंकड़ा 31 और घायल 169 तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हमले की कड़ी निंदा की और इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना जताई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी हमले की निंदा की और कहा कि जिम्मेदारों को पकड़कर सजा दी जाएगी। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने घायलों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए।