अब रेगिस्तान उगलेगा कंक्रीट से मज़बूत पदार्थ, वैज्ञानिकों ने बनाए ब्लॉक

अब तक रेगिस्तान की रेत को चिकना और बारीक होने के कारण कंक्रीट बनाने के अयोग्य माना जाता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने 'बोटैनिकल सैंड कंक्रीट' बनाकर इस धारणा को बदल दिया है। नॉर्वे और जापान के वैज्ञानिकों ने रेगिस्तानी रेत को पौधों से मिलने वाले एडिटिव्स और लकड़ी के बुरादे के साथ मिलाकर इस मिश्रण को उच्च दबाव के साथ दबाते हुए बिना सीमेंट मिलाए ठोस और मजबूत ब्लॉक तैयार किए हैं। दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 8% हिस्सा सीमेंट उत्पादन से आता है। यह नई तकनीक सीमेंट के उपयोग को कम कर प्रदूषण घटाएगी और नदी की रेत का विकल्प बनेगी।