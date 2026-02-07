लंबी उम्र का राज़: जीन तय करते हैं आधी उम्र!

पहले की ज़्यादातर रिसर्च में जीन का प्रभाव सिर्फ 20-25% या इससे भी कम (कुछ में 6-10%) बताया जाता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि पुरानी रिसर्च में बाहरी मौतों (दुर्घटना, हिंसा, संक्रमण, बीमारियां) को अलग नहीं किया जाता था, जिससे जीन का असर छिप जाता था। नई रिसर्च में स्वीडन और डेनमार्क के जुड़वां बच्चों के पुराने और नए डेटा का विश्लेषण किया गया। जुड़वां बच्चे एक जैसे जीन वाले होते हैं, लेकिन अलग-अलग माहौल में पलने पर भी उनकी उम्र में अंतर आता है। वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल के अनुरूप बाहरी मौतों को अलग कर प्राकृतिक बुढ़ापे पर फोकस किया। जिसमें जीन का योगदान 50% से ज्यादा निकला।