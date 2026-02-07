ट्रंप का यू-टर्न! भारत को बड़ी राहत, रूसी तेल पर लगने वाला 25% टैरिफ अचानक खत्म

Trump removes 25% tariff on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। ट्रंप ने 25 प्रतिशत लगाए गए टैरिफ को हटाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कुछ ही दिन पहले ही दावा किया था कि भारत और अमेरिका के बीच एक अहम ट्रेड डील हो गई है, जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी।