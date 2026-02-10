स्वदेशी एआइ की बड़ी छलांग: भारतीय सर्वम ने चैटजीपीटी और जैमिनी को पछाड़ा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की बात होती है, तो ओपनएआइ के चैटजीपीटी, गूगल के जैमिनी, एक्स के ग्रोक, एंथ्रोपिक के क्लाउडे या चीन के डीपसीक जैसे नाम आते हैं। अब स्वदेशी और संप्रभु एआइ के नारे के साथ भारत ने न केवल इस दौड़ में कदम रखा है, बल्कि कुछ भारत विशिष्ट बेंचमार्क पर जैमिनी व चैटजीपीटी जैसे दिग्गज मॉडल्स को चुनौती देना भी शुरू कर दिया है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप 'सर्वम एआई' के को-फाउंडर प्रत्यूष कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में चार्ट सहित दावा किया कि 'सर्वम विजन' ने 'ओएलम ओसीआर (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन) बेंच' में 'में 84.3% का एक्यूरेसी स्कोर हासिल किया है।