खेत की बीमारी हो या कानून की उलझन… हर समस्या सुलझाएगा भारत जेनएआई? 22 भारतीय भाषाओं में करेगा बात

यह एआई सिस्टम इंडिया एआई मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है और इसे भारत जेनएआई नाम दिया गया है। यह देश का पहला राष्ट्रीय फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा, जिसे पूरी तरह भारतीय जरूरतों, भाषाओं और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। शुरुआती चरण में इसका टेक्स्ट वर्जन आएगा, जबकि आगे चलकर इसमें स्पीच (बोलने) और विजन (देखने) की क्षमताएं भी जोड़ी जाएंगी।