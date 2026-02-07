कान में ईयरबड्स फटे, महिला की सुनने की क्षमता गई, क्या आप भी कर रहे हैं ये गलती?

Earbuds Blast in Ear (Image Source: ChatGPT)
Earbuds Blast in Ear: आज के डिजिटल युग में ईयरबड्स और वायरलेस हेडफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। कॉल, म्यूजिक, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो हर जगह इनका इस्तेमाल आम हो गया है। लेकिन हाल ही में तुर्की से सामने आई एक घटना ने ईयरबड्स की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
तुर्की में एक महिला के कान में ईयरबड्स अचानक फट गए, जिससे उसकी सुनने की क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा। यह मामला तब सामने आया जब संबंधित ब्रांड के कम्युनिटी फोरम पर एक यूजर ने दावा किया कि उसकी गर्लफ्रेंड के कान में ईयरबड्स इस्तेमाल के दौरान ब्लास्ट हो गए।
घटना के बाद कंपनी की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जांच के बावजूद ब्लास्ट की ठोस वजह का पता नहीं चल सका। इस जवाब के बाद दुनिया भर में लाखों ईयरबड यूजर्स की चिंता और बढ़ गई है।
विशेषज्ञों के अनुसार, ईयरबड्स लंबे समय तक इस्तेमाल, नमी, पसीना, गंदगी, चार्जिंग में लापरवाही और तकनीकी खराबी के कारण ओवरहीट हो सकते हैं। कुछ मामलों में बैटरी या सर्किट में खराबी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है।
डॉ. विवेक कुमार पाठक, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट के मुताबिक, आज के समय में ईयरबड्स का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना मुश्किल है, लेकिन सावधानियां बरतकर जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
पसीना, नमी, कान की मैल और धूल डिवाइस के अंदर जाकर खराबी पैदा कर सकती है।
ईयरबड्स को रातभर चार्ज पर न छोड़ें, इससे बैटरी खराब होने और हादसे का खतरा बढ़ सकता है।
डिजिटल डिवाइस सुविधा के साथ जोखिम भी लाते हैं। ईयरबड्स से जुड़ी ऐसी घटनाएं भले ही दुर्लभ हों, लेकिन लापरवाही भारी नुकसान पहुंचा सकती है। थोड़ी सी सावधानी न सिर्फ आपकी सुनने की क्षमता बचा सकती है, बल्कि बड़े हादसे से भी बचाव कर सकती है।
डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।
