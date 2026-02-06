YouTube Auto Dubbing Feature से बढ़ेगी इंडियन यूट्यूबर्स की कमाई? जानिए कौन-सा कंटेंट देगा सबसे ज्यादा ग्रोथ

YouTube Auto Dubbing Feature (Image: ChatGPT)
YouTube Auto Dubbing Feature: यूट्यूब ने ऑटो डबिंग फीचर (Auto Dubbing Feature) को 27 भाषाओं में लॉन्च कर दिया है, जो इंडियन Youtubers के बीच खासा उत्साह जगा रहा है। यूट्यूब का यह फीचर यूट्यूब इनकम को प्रभावित कर सकता है। ये एक ऐसा AI फीचर है जो आपके वीडियो को देश विदेश में 27 अलग अलग भाषाओं में लोगों तक पहुंचाएगा। इसका इंडियन यूट्यूब इनकम पर भी असर पड़ सकता है। दर्शको को भी इसका फायदा मिलेगा अब वे 27 भषाओं के कंटेंट को देख और समझ पाएंगे।
यूट्यूब ने अपने एप्प पर एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिससे आप की बनाई हुई वीडियो 27 अलग अलग भाषाओँ में लोगों तक पहुंच पायेगी। ये एक AI टूल है जो वीडियो की ऑडियो को, विदेशी भाषाओँ में बदलकर लोगों तक पहुंचाता है। इसमें यूट्यूब क्रिएटर्स को कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। साथ ही ये फीचर दर्शको के भी उतना ही काम आता है। इस फीचर के होने के कारण लोग अलग अलग लैंग्वेज में वीडियो और यूट्यूब कंटेंट को आसानी से देख पाएंगे।
इस फीचर के लॉन्च होने के साथ ही ये कयास लगाए जा रहे है की भारतीय Youtubers की इनकम बढ़ सकती है। इंडिया के कंटेंट को अब लोग विदेशों में अपनी अपनी भाषाओं में देख पाएंगे जिससे कंटेंट पर व्यूज और वॉच टाइम बढ़ेगा। जिससे यूट्यूबर्स का ऐड रेवेन्यू (ad revenue) भी बढ़ जायेगा। यही कारण है की इंडियन यूट्यूबर्स की कमाई भी बढ़ सकती है। यूट्यूब पर कमाई बढ़ना CPM पर निर्भर करता है। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा की किन देशो के लोग आपके कंटेंट को देख रहे है।
ये फीचर सभी क्रिएटर्स के लिए बिलकुल फ्री है, किसी भी प्रकार का पैसा इसमें नहीं देना पड़ता है। क्रिएटर्स के पास ऑप्शन होगा की वे अपने किस वीडियो में ऑटो डबिंग फीचर ऑन रखना चाहते है या ऑफ।
AI के इस फीचर के आने के बाद बताया जा रहा है की ऐसे चैनल जो अपने कंटेंट को विदेशों में पहुंचना चाहते है उनको अधिक फायदा हो सकता है। साथ ही एजुकेशन चैनल, इनफार्मेशन और फैक्ट चैनल, ट्रैवेलिंग चैनल, स्टोरीटेलिंग चैनल और बिजनेस चैनल को फायदा मिल सकता है।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग