6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

YouTube Auto Dubbing Feature से बढ़ेगी इंडियन यूट्यूबर्स की कमाई? जानिए कौन-सा कंटेंट देगा सबसे ज्यादा ग्रोथ

Youtube Auto Dubbing Feature: यूट्यूब ने 27 भाषाओं में ऑटो डबिंग फीचर लॉन्च किया है, इससे इंडियन YouTubers की कमाई और ग्लोबल रीच में बड़ा बदलाव आ सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 06, 2026

YouTube Auto Dubbing Feature

YouTube Auto Dubbing Feature (Image: ChatGPT)

YouTube Auto Dubbing Feature: यूट्यूब ने ऑटो डबिंग फीचर (Auto Dubbing Feature) को 27 भाषाओं में लॉन्च कर दिया है, जो इंडियन Youtubers के बीच खासा उत्साह जगा रहा है। यूट्यूब का यह फीचर यूट्यूब इनकम को प्रभावित कर सकता है। ये एक ऐसा AI फीचर है जो आपके वीडियो को देश विदेश में 27 अलग अलग भाषाओं में लोगों तक पहुंचाएगा। इसका इंडियन यूट्यूब इनकम पर भी असर पड़ सकता है। दर्शको को भी इसका फायदा मिलेगा अब वे 27 भषाओं के कंटेंट को देख और समझ पाएंगे।

Youtube Auto Dubbing Feature: क्या है यूट्यूब का ऑटो डबिंग फीचर?

यूट्यूब ने अपने एप्प पर एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिससे आप की बनाई हुई वीडियो 27 अलग अलग भाषाओँ में लोगों तक पहुंच पायेगी। ये एक AI टूल है जो वीडियो की ऑडियो को, विदेशी भाषाओँ में बदलकर लोगों तक पहुंचाता है। इसमें यूट्यूब क्रिएटर्स को कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। साथ ही ये फीचर दर्शको के भी उतना ही काम आता है। इस फीचर के होने के कारण लोग अलग अलग लैंग्वेज में वीडियो और यूट्यूब कंटेंट को आसानी से देख पाएंगे।

Indian Youtuber Income: क्या इनकम बढ़ेगी?

इस फीचर के लॉन्च होने के साथ ही ये कयास लगाए जा रहे है की भारतीय Youtubers की इनकम बढ़ सकती है। इंडिया के कंटेंट को अब लोग विदेशों में अपनी अपनी भाषाओं में देख पाएंगे जिससे कंटेंट पर व्यूज और वॉच टाइम बढ़ेगा। जिससे यूट्यूबर्स का ऐड रेवेन्यू (ad revenue) भी बढ़ जायेगा। यही कारण है की इंडियन यूट्यूबर्स की कमाई भी बढ़ सकती है। यूट्यूब पर कमाई बढ़ना CPM पर निर्भर करता है। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा की किन देशो के लोग आपके कंटेंट को देख रहे है।

Youtube Auto Dubbing Feature Free Or Paid: ऑटो डबिंग फ्री है?

ये फीचर सभी क्रिएटर्स के लिए बिलकुल फ्री है, किसी भी प्रकार का पैसा इसमें नहीं देना पड़ता है। क्रिएटर्स के पास ऑप्शन होगा की वे अपने किस वीडियो में ऑटो डबिंग फीचर ऑन रखना चाहते है या ऑफ।

Youtube Ai Feature Benifits: किस कंटेंट को ज्यादा फायदा?

AI के इस फीचर के आने के बाद बताया जा रहा है की ऐसे चैनल जो अपने कंटेंट को विदेशों में पहुंचना चाहते है उनको अधिक फायदा हो सकता है। साथ ही एजुकेशन चैनल, इनफार्मेशन और फैक्ट चैनल, ट्रैवेलिंग चैनल, स्टोरीटेलिंग चैनल और बिजनेस चैनल को फायदा मिल सकता है।

ये भी पढ़ें

Google Pixel 10a की पहली झलक आई सामने, टीजर में दिखा नया कैमरा लुक और प्री-ऑर्डर की तारीख
टेक्नोलॉजी
Google Pixel 10a Price in India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

06 Feb 2026 12:18 pm

Hindi News / Technology / YouTube Auto Dubbing Feature से बढ़ेगी इंडियन यूट्यूबर्स की कमाई? जानिए कौन-सा कंटेंट देगा सबसे ज्यादा ग्रोथ

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

भारत में Apple की नई पहल: फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को सिखाया जाएगा तकनीकी कौशल

Apple Education Hub Bengaluru India
टेक्नोलॉजी

हर दिन 50 से ज्यादा लोग हो रहे गुमशुदा, अपने फोन में ऑन रखें ये 3 सेटिंग्स, मुसीबत में आएंगे काम

Emergency Call Phone Settings
टेक्नोलॉजी

Google Pixel 10a की पहली झलक आई सामने, टीजर में दिखा नया कैमरा लुक और प्री-ऑर्डर की तारीख

Google Pixel 10a Price in India
टेक्नोलॉजी

कोरियन गेम की लत ने ली तीन सगी बहनों की जान, 9वें फ्लोर से लगाई छलांग, टास्क बेस्ड गेम्स से बच्चों को कैसे बचाएं?

Online Gaming Addiction Children
टेक्नोलॉजी

फोन रिपेयर के दौरान लीक हो सकती हैं प्राइवेट फोटो और चैट्स, सुरक्षित रहने के लिए याद रखें ये 3 बातें

Phone Repair Data Theft
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.