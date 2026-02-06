YouTube Auto Dubbing Feature से बढ़ेगी इंडियन यूट्यूबर्स की कमाई? जानिए कौन-सा कंटेंट देगा सबसे ज्यादा ग्रोथ

इस फीचर के लॉन्च होने के साथ ही ये कयास लगाए जा रहे है की भारतीय Youtubers की इनकम बढ़ सकती है। इंडिया के कंटेंट को अब लोग विदेशों में अपनी अपनी भाषाओं में देख पाएंगे जिससे कंटेंट पर व्यूज और वॉच टाइम बढ़ेगा। जिससे यूट्यूबर्स का ऐड रेवेन्यू (ad revenue) भी बढ़ जायेगा। यही कारण है की इंडियन यूट्यूबर्स की कमाई भी बढ़ सकती है। यूट्यूब पर कमाई बढ़ना CPM पर निर्भर करता है। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा की किन देशो के लोग आपके कंटेंट को देख रहे है।