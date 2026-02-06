6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

टेक्नोलॉजी

Oppo Upcoming Phones 2026: Oppo मचा सकता है बड़ा धमाका, 200MP कैमरा, फोल्डेबल फोन, गेमिंग बीस्ट, फीचर्स

इन अपकमिंग Oppo फोन्स में बड़ी बैटरी, 200MP कैमरा, लेटेस्ट MediaTek और Snapdragon प्रोसेसर, एक्टिव कूलिंग फैन और फोल्डेबल डिस्प्ले जैसी टेक्नोलॉजी मिल सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 06, 2026

Oppo Upcoming Phones 2026

Oppo Upcoming Phones 2026(AI Image-ChatGpt)

Oppo Upcoming Phones 2026: Oppo कंपनी साल 2026 में अपने मोबाइल नए सिरे से लाने की तैयारी कर रही है। लीक्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Oppo इस साल बजट, मिड-रेंज, गेमिंग, कैमरा और फोल्डेबल सेगमेंट में कई नए स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। इन अपकमिंग Oppo फोन्स में बड़ी बैटरी, 200MP कैमरा, लेटेस्ट MediaTek और Snapdragon प्रोसेसर, एक्टिव कूलिंग फैन और फोल्डेबल डिस्प्ले जैसी टेक्नोलॉजी मिल सकती है।

Oppo Upcoming Phones 2026


Oppo K14x 5G India Launch: बैटरी और डिस्प्ले पर फोकस


लॉन्च-10 फरवरी 2026
यह फोन Oppo K13x 5G का अपग्रेड माना जा रहा है।
डिस्प्ले- 6.75 इंच HD+, 120Hz रिफ्रेश रेट
प्रोसेसर- MediaTek Dimensity 6300 और ColorOS 15
बैटरी- 6,500mAh, 45W फास्ट चार्जिंग
कैमरा- 50MP AI कैमरा सेटअप

Oppo K14 Turbo Series Specs: गेमिंग के लिए खास


लॉन्च- अप्रैल, 2026 संभावित
रैम और स्टोरेज- 12GB + 256GB, 12GB + 512GB और 16GB + 512GB जैसे ऑप्शन मिल सकते है।
खास- एक्टिव कूलिंग फैन
प्रोसेसर- MediaTek Dimensity 9500
बड़ी स्क्रीन और हाई रैम ऑप्शन मिल सकते है। Oppo K14 Turbo Series को परफॉर्मेंस और गेमिंग यूजर्स के लिए डिजाइन किया जा सकता है।

Oppo Find N6 Foldable Phone: ओप्पो फोल्डेबल


यह फोन हाल ही में थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है
लॉन्च- मार्च 2026 संभावित
डिस्प्ले- 8.12-इंच LTPO UTG फोल्डेबल डिस्प्ले, 2K रिजॉल्यूशन, 6.62-इंच कवर स्क्रीन
प्रोसेसर- Snapdragon 8 Elite Gen 5
कैमरा- ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप 50MP, 50MP और 200MP, 2MP का मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर
बैटरी- 6,000mAh

Oppo Find X10 Pro Series Camera: फ्लैगशिप सीरीज


मॉ़डल- Oppo Find X10, Find X10 Pro और Find X10 Pro Max
लॉन्च- अक्टूबर, 2026
प्रोसेसर- 2nm प्रोसेस के साथ MediaTek Dimensity 9600
कैमरा- 200MP प्राइमरी कैमरा और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो
इसके साथ ही Oppo Find X10 में Dimensity 9500+ प्रोसेसर मिल सकता है जो 3nm प्रोसेस के साथ आएगा

Oppo Find X9 Ultra Specs: कैमरा सेंटरीक फोन


लॉन्च- दूसरी तिमाही, 2026
कैमरा- 200MP कैमरा सेटअप
डिस्प्ले- 2K AMOLED
प्रोसेसर- Snapdragon 8 Elite Gen 5
कैमरा- मल्टी 200MP सेटअप
इसके साथ ही Oppo Find X9s में 6.3-इंच का 1.5K फ्लैट डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 9500+ मिल सकता है।

Oppo K15 Series India: K-सीरीज अपडेट


मॉडल- Oppo K15 और Oppo K15x
लॉन्च- फरवरी, 2026
डिजाइन- फ्लैट बैक और पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल
मॉडल- Oppo K15 और K15x
Oppo ने कन्फर्म किया है कि आने वाला K-सीरीज भारत में Flipkart के जरिए बेचा जाएगी।

Oppo K15 Turbo Series: गेमिंग यूजर्स के लिए खास


लॉन्च: दूसरी तिमाही, 2026
डिस्प्ले- 6.78-इंच का फ्लैट LTPS, 1.5K रिजॉल्यूशन
प्रोसेसर- MediaTek Dimensity 9500s
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oppo K15 Turbo और K15 Turbo Pro में इन-बिल्ट वाटरप्रूफ एक्टिव कूलिंग फैन दिया जा सकता है।

Oppo Reno 16 Series Features: डिजाइन और कैमरा का बैलेंस


लॉन्च- मिड-2026
खास- फ्लैट AMOLED डिस्प्ले, मेटल फ्रेम और स्लिम डिजाइन
मॉडल- Oppo Reno 16, Reno 16 Pro और Reno 16 Pro Max
प्रोसेसर- MediaTek Dimensity 8500
डिजाइन- स्लिम फ्लैट AMOLED डिस्प्ले और 200MP कैमरा मिलने की
डिस्प्ले- फ्लैट AMOLED
कैमरा-200MP

यह जानकारी लीक्स और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। Oppo की आधिकारिक घोषणा के बाद फीचर्स और लॉन्च डेट में बदलाव हो सकता है।

Published on:

06 Feb 2026 01:21 pm

