Oppo Upcoming Phones 2026: Oppo मचा सकता है बड़ा धमाका, 200MP कैमरा, फोल्डेबल फोन, गेमिंग बीस्ट, फीचर्स

Oppo Upcoming Phones 2026: Oppo कंपनी साल 2026 में अपने मोबाइल नए सिरे से लाने की तैयारी कर रही है। लीक्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Oppo इस साल बजट, मिड-रेंज, गेमिंग, कैमरा और फोल्डेबल सेगमेंट में कई नए स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। इन अपकमिंग Oppo फोन्स में बड़ी बैटरी, 200MP कैमरा, लेटेस्ट MediaTek और Snapdragon प्रोसेसर, एक्टिव कूलिंग फैन और फोल्डेबल डिस्प्ले जैसी टेक्नोलॉजी मिल सकती है।