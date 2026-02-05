कोरियन गेम की लत ने ली तीन सगी बहनों की जान, 9वें फ्लोर से लगाई छलांग, टास्क बेस्ड गेम्स से बच्चों को कैसे बचाएं?

टास्क-बेस्ड गेम्स ऐसे गेम होते हैं, जिनमें खिलाड़ी को लगातार लक्ष्य, चुनौतियां या निर्देश दिए जाते हैं। ये गेम अक्सर रोल-प्ले या सिमुलेशन के रूप में होते हैं, जिनमें खिलाड़ी को वर्चुअल किरदार से भावनात्मक रूप से जोड़ा जाता है। कुछ मामलों में इन गेम्स के अनौपचारिक या थर्ड-पार्टी वर्जन और उनसे जुड़े ऑनलाइन ग्रुप्स खिलाड़ियों को खतरनाक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले टास्क की ओर ले जा सकते हैं।