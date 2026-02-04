4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

WhatsApp पर आया ट्रैफिक चालान भरने का लिंक, क्लिक करने पर उड़ गए 4 लाख रुपये

WhatsApp Traffic Challan Scam: WhatsApp पर आए ट्रैफिक चालान लिंक पर क्लिक करते ही दिल्ली के व्यक्ति ने गंवाए 4 लाख रुपये। जानें कैसे होता है यह स्कैम और खुद को सुरक्षित रखने के तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Feb 04, 2026

WhatsApp Traffic Challan Scam

WhatsApp Traffic Challan Scam (Image: ChatGPT)

WhatsApp Traffic Challan Scam: अगर आपके WhatsApp पर ट्रैफिक चालान भरने से जुड़ा कोई मैसेज आता है, तो बेहद सतर्क हो जाएं। एक छोटी-सी गलती आपके बैंक अकाउंट पर भारी पड़ सकती है। दिल्ली में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने फर्जी ट्रैफिक चालान के झांसे में आकर लगभग 4.05 लाख रुपये गंवा दिए। आइए जानते हैं कि यह ऑनलाइन स्कैम कैसे हुआ।

कैसे बुना गया ठगी का जाल?

दिल्ली के रहने वाले इस व्यक्ति को WhatsApp पर एक मैसेज मिला, जो देखने में बिल्कुल आधिकारिक ट्रैफिक चालान नोटिस जैसा था। मैसेज में दावा किया गया था कि उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया है और यदि समय पर चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद, पीड़ित ने अनजाने में एक फर्जी APK (Android Package Kit) फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल कर ली। इस ऐप को जरूरी अनुमति देने के बाद स्कैमर्स को फोन के SMS और कुछ अन्य संवेदनशील डेटा तक पहुंच मिल गई।

इसके कुछ समय बाद पीड़ित को ई-मेल के जरिए सूचना मिली कि उसके Amazon ई-वॉलेट का पासवर्ड बदल दिया गया है। इसके तुरंत बाद अलग-अलग बैंकों से हाई-वैल्यू क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन के SMS अलर्ट आने लगे।

किस तरीके से किया गया डिजिटल स्कैम?

पुलिस के अनुसार, स्कैमर्स ने पीड़ित के फोन में सेव क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का दुरुपयोग किया। इन जानकारियों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से ई-गिफ्ट कार्ड खरीदे गए, जिन्हें स्कैमर्स के ई-मेल एड्रेस पर डिजिटल रूप से डिलीवर कर दिया गया।

ई-गिफ्ट कार्ड की ट्रैकिंग लगभग असंभव होने के कारण, पैसे वापस पाना बेहद मुश्किल हो गया। जब तक पीड़ित को पूरी सच्चाई समझ आई, तब तक उसे करीब 4.05 लाख रुपये का नुकसान हो चुका था।

इसके बाद पीड़ित ने National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।

WhatsApp चालान स्कैम कैसे काम करता है?

आजकल साइबर ठग सीधे वेबसाइट लिंक भेजने की बजाय APK फाइल भेज रहे हैं, जिससे वे ज्यादा आसानी से लोगों के फोन तक पहुंच बना सकें।

  • नकली इंटरफेस: मैसेज और ऐप सरकारी परिवहन विभाग जैसा दिखता है।
  • भ्रामक चेतावनी: कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर जल्दी भुगतान के लिए दबाव।
  • अनुमतियों का दुरुपयोग: ऐप इंस्टॉल करते समय SMS या अन्य एक्सेस ले लिया जाता है।
  • OTP की चोरी: बैंक ट्रांजेक्शन के लिए आने वाले OTP स्कैमर्स तक पहुंच जाते हैं।
  • खाता खाली: बिना पीड़ित की जानकारी के पैसे निकाल लिए जाते हैं।

जरूरी चेतावनी

परिवहन विभाग या ट्रैफिक पुलिस WhatsApp पर कभी भी चालान भरने का लिंक या APK फाइल नहीं भेजती। चालान की जानकारी हमेशा केवल आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी ऐप पर ही जांचें।

ये भी पढ़ें

WhatsApp ला रहा है नया प्रीमियम प्लान? क्या अब चैटिंग के लिए देने होंगे पैसे, जानिए पूरी सच्चाई
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Premium Plan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

04 Feb 2026 05:34 pm

Hindi News / Technology / WhatsApp पर आया ट्रैफिक चालान भरने का लिंक, क्लिक करने पर उड़ गए 4 लाख रुपये

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Airtel ने चुपचाप अपडेट किए प्रीपेड प्लान, अब मिलेगा अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा

Airtel Unlimited 4G Data Plans
टेक्नोलॉजी

Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर बड़ा अपडेट, जानें क्या होंगे संभावित फीचर्स

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch Date
टेक्नोलॉजी

एलन मस्क ने रचा इतिहास, बने 800 अरब डॉलर नेटवर्थ पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति

Elon Musk Net Worth 2026
टेक्नोलॉजी

WhatsApp और Meta को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: संविधान से ऊपर नहीं कोई कंपनी, डेटा शेयरिंग पर मांगा लिखित भरोसा

Supreme Court Meta Data Sharing
टेक्नोलॉजी

Instagram पर रील्स डाल रहे हैं, फिर भी व्यूज नहीं? अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

Instagram Reels Views
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.